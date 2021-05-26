В Самарканде состоялся концерт Владимира Спивакова

Музей под открытым небом в Самарканде-площадь Регистан. Вечером 25 мая здесь состоялся благотворительный концерт дирижера и скрипача Владимира Спивакова. В Узбекистан он приехал с Национальным филармоническим оркестром России. До этого богатым репертуаром и безупречным мастерством маэстро удивлял публику в Ташкенте.





В составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. С коллективом сотрудничали выдающиеся дирижеры разных поколений, в числе которых Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Джеймс Конлон, Александр Лазарев и другие. Возглавляет оркестр выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Благотворительный концерт организован фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана. Помимо безупречной игры, яркое впечатление у слушателей оставила Екатерина Морозова, обладающая ярким полнозвучным сопрано, и тенор Бехзод Давронов.

Выдающийся скрипач Владимир Спиваков со своим коллективом 23 мая выступал в столице. Для проведения его концертов организаторы специально выбрали живые локации-площади ГАБТ имени Алишера Навои в Ташкенте и Регистан в Самарканде. На сцене выступали около 70 музыкантов.

После завершения концерта дирижер в интервью корреспонденту STV.UZ сказал, что Самарканд-это святое место, город, которого невозможно забыть. Владимир Спиваков поблагодарил всех, кто посодействовал организации концерта.

Зарина Хакбердиева