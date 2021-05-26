СГБ пресекла факты, связанные с незаконной продажей земель в Самарканде

Руководитель фермерского хозяйства в Акдарьинском районе Самаркандской области, в сговоре со своим родственником, работающим главным специалистом в районном хокимияте, потребовал у жителя города Самарканда, желающего организовать теплицу, 50 тысяч долларов США и автомобиль "Нексия-3” за переоформление на его имя 1 гектара орошаемой земли, находящейся на балансе своего хозяйства.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области совместно с областной прокуратурой и управлением внутренних дел, указанные лица были задержаны с поличным при получении запрошенной суммы.

Инспектор Государственной налоговой инспекции Пастдаргомского района, вступив в сговор с руководителем фермерского хозяйства, специализирующегося на животноводстве, пообещал гражданину оказать содействие через своих знакомых в районном хокимияте в переоформлении на его имя 15 гектаров земли, находящихся на балансе данного фермерского хозяйства и потребовал за это 13 тысяч долларов США.

Они были задержаны с поличным при получении запрошенной суммы в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Самаркандской области, областной прокуратуры и управления внутренних дел.

Двое жителей Самаркандского района намеревались продать за 30 тысяч долларов США 3 гектара пастбищ в горном районе. Они обещали оказать через своих знакомых в районном хокимияте содействие в оформлении этой земли на имя покупателя, но, пастбище, находящееся на балансе хокимията, использовалось ими на арендной основе.

Указанные лица были задержаны с поличным при получении 12,5 тысяч долларов США от запрошенной суммы в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Самаркандской области и областного управления внутренних дел.

Руководитель фермерского хозяйства в Пайарыкском районе, специализирующегося на зерноводстве и хлопководстве, несмотря на свою судимость и отбывание наказания, так и не сделал соответствующих выводов из своих ошибок.

Он, войдя в доверие местного предпринимателя, пообещал ему оказать через своих знакомых, занимающих руководящие должности в районном хокимияте содействия в выделении 30 гектаров земли, для создания интенсивного сада и за услуги потребовал 15 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Самаркандской области и территориального управления Департамента при Генпрокуратуре, он был задержан с поличным при получении 7,5 тысячи долларов США от запрошенной суммы. Еще в одном случае, руководитель фермерского хозяйства в Пайарыкском районе договорился с гражданином, желающим заняться птицеводством, продать ему за 15 тысяч долларов США 1 гектар орошаемой земли, находящейся на балансе своего хозяйства, и пообещал оказать через своих знакомых в системе хокимията содействие в оформлении этого надела на его имя.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Самаркандской области и территориального управления Департамента он был задержан при получении в качестве аванса 4 тысяч долларов США от запрошенной суммы. В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

Пресс-служба СГБ