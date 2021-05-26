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  • 26 май 2021 11:33
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Два человека погибли и двое госпитализированы при ДТП в Самарканде

Смертельная авария произошла 20 мая 2021 года в 03:30 на участке международной автомобильной дороги М39 Алматы-Ташкент-Термез, проходящей через махаллю «Куштамгали» Самаркандской области.

 

Два человека погибли и двое госпитализированы при ДТП в Самарканде

 

По сообщению областного УВД, 31-летний водитель из Кибрайского района Ташкентской области заснул, управляя автомобилем «Кобальт» по маршруту Ташкент-Термез. В результате автомобиль врезался в грузовик КамАЗ под управлением уроженца Зааминского района Джизакской области. При ДТП Cobalt сгорел.

 

Два пассажира Cobalt получили серьезные травмы и скончались на месте. Водитель и еще один пассажир легковой машины госпитализированы с ожогами.

 

По факту инцидента в Самаркандском РОВД ведется расследование.


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