Два человека погибли и двое госпитализированы при ДТП в Самарканде

Смертельная авария произошла 20 мая 2021 года в 03:30 на участке международной автомобильной дороги М39 Алматы-Ташкент-Термез, проходящей через махаллю «Куштамгали» Самаркандской области.

По сообщению областного УВД, 31-летний водитель из Кибрайского района Ташкентской области заснул, управляя автомобилем «Кобальт» по маршруту Ташкент-Термез. В результате автомобиль врезался в грузовик КамАЗ под управлением уроженца Зааминского района Джизакской области. При ДТП Cobalt сгорел.

Два пассажира Cobalt получили серьезные травмы и скончались на месте. Водитель и еще один пассажир легковой машины госпитализированы с ожогами.

По факту инцидента в Самаркандском РОВД ведется расследование.