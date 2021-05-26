Избиты дети из интерната в Акдарьинском районе. Ситуация контролируется Сенатом

В эти дни в социальных сетях широко обсуждается трагическая ситуация в специализированной школе-интернате №63 Акдарьинского района Самаркандской области.

На обозрение представлены фотографии школьников в разорванной одежде, с синяками на глазах и лицах некоторых детей. Данная ситуация находится под контролем Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения. Соответствующим ведомствам даны указания по законному рассмотрению данного вопроса.

Администрация Самаркандской области также изучила ситуацию с избиением детей в школе-интернате. 25 мая хоким области Эркинжон Турдимов посетил школу-интернат для расследования инцидента.

Как сообщает информационная служба администрации области, Эркинжон Турдимов пожаловался на условия, созданные для детей в интернате. Он также дал ряд поручений и распоряжений областным работникам народного образования незамедлительно создать необходимые условия для проживания и учебы в интернате.

Работа директора учреждения, его заместителя по экономике, а также ряда преподавателей и технических специалистов была оценена как неудовлетворительная. Сообщалось, что областное управление народного образования, районная прокуратура и УВД будут оценивать каждую ситуацию в учреждении. Отчет о выполнении задач по превращению этого заведения в благополучное место, формированию здоровой среды в обществе и мнения, высказанные ответственными лицами в социальных сетях, будут обсуждаться через неделю в администрации области.

Было отмечено, что для изучения ситуации в интернате создана рабочая группа. Прекращены трудовые договоры, заключенные с должностными лицами, допустившими безответственность в своей деятельности. Правоохранительные органы расследуют инцидент с избиением детей в интернате в соответствии с действующим законодательством.