Последний звонок-2021

Сегодня для свыше пятидесяти тысяч выпускников Самаркандской области прозвенел последний звонок. Правда, некоторые из них слышали его онлайн.





Мероприятие «Последний звонок» в общеобразовательной школе №34 Пайарыкского района прошло в обычном режиме. Родные стены учебного заведения, где учатся 311 школьников, покинули 12 девочек и мальчиков.

С окончанием образовательного процесса ребят поздравил директор школы. Руководитель пожелал выпускникам светлого будущего и поступления в высшие и средние учебные заведения.

Со школой, с трудом сдерживая эмоции, прощаются не только вчерашние 11-классники. Последний звонок также прозвенит для Уразали Суярова, учителя родного языка и литературы. Для педагога, проработавшего в школе 38 лет, администрация школы организовала настоящие проводы.

Провожая своего учителя на заслуженный отпуск, ученики зачитали стихотворения, поблагодарили за труд, терпение и полученные знания. Уразали Суяров подарил своим ученикам около 100 штук художественной литературы.

В Пайарыкском районе насчитывается 99 школ. По данным районного отделения народного образования, учебный год во всех школах региона завершился в традиционной форме. В Самаркандской области в этом году со школой прощаются 50 647 выпускников 2003-2004 годов рождения. Впереди-единые госэкзамены, далее-вступительные.

Зарина Хакбердиева