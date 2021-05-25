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  • 25 май 2021 10:08
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В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем

В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцемВ сети "Интернет" распространилось видео горячего спора между сотрудником ДПС и водителем. Данный инцидент прокомментировали в УВД Самаркандской области.

 

По информации силового ведомства, инспектор Ортиков остановил водителя автомобиля Lada Vesta за нарушение правил обгона. Он попросил владельца машины предъявить документы. Однако мужчина отказался показывать их, потребовав у представителя правоохранительных органов предъявить свое удостоверение. На почве произошедшей ситуации между ними возник спор.

 

В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка.

 

В УВД Самаркандской области также отметили, что остановленный водитель в течение года уже четыре раза нарушил правила дорожного движения.

 

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