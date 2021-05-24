» » » В Самарканде водитель попытался скрыться от инспектора и поплатился
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  • 24 май 2021 14:57
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В Самарканде водитель попытался скрыться от инспектора и поплатился

В Тайлакском районе Самаркандской области задержан водитель, не подчинившийся требованиям инспектора по профилактике, пишет пресс-служба УВД Самаркандской области.


Как сообщается, 20 мая 2021 года около 20:00 на дороге, проходящей по территории махалли «Чарогбон» Тайлакского района, автомобиль Lacetti с белыми номерными знаками двигался по встречной полосе.

 

В Самарканде водитель попытался скрыться от инспектора и поплатился

 

Действия водителя были пресечены инспектором по профилактике, несущим службу в данном районе. Когда владельцу автомобиля дали знак остановки и попросили у него соответствующие документы, водитель, не выполнив законного требования сотрудника, развернул машину назад и скрылся.

 

Инспектор по профилактике обратился с заявлением на имя начальника районного ОВД. В ходе проведенных дознаний установлено, что гражданин является жителем махалли «Навбахор» Тайлакского района 1994 года рождения П.Ж.

 

Инспектором по профилактике был вызван эвакуатор, а автомобиль гражданина отправлен на штрафстоянку на временное хранение.

 

На основании статей 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и 195 (Воспрепятствование исполнению должностными лицами органов внутренних дел своих служебных обязанностей) Кодекса об административной ответственности в отношении гражданина П.Ж. составляются протоколы и принимаются меры по направлению собранных документов в Тайлакский районный суд.


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