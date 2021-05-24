» » » В еще одном регионе Самаркандской области произошел пожар
﻿
  • 24 май 2021 14:05
  • 168

В еще одном регионе Самаркандской области произошел пожар

Сегодня под утро в 03:12 сгорел продуктовый магазин из легкой конструкции в Пастдаргомском районе. Магазин был расположен на территории автостоянки, принадлежащей местному жителю (1989 г.р.) из махалли «Самарканд».

 

В еще одном регионе Самаркандской области произошел пожар

 

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили пожар в 16:22. В результате возгорания сгорели внутренняя и кровельная часть магазина площадью 80 квадратных метров. Причина пожара и размер материального ущерба выясняются.

 

Напомним, 23 мая также сгорели несколько магазинов в Ургуте. Повреждено около 150 квадратных метров.


Похожие статьи:
﻿
В Ургуте сгорели несколько магазинов

В Ургуте сгорели несколько магазинов

Новости Самарканда
﻿
Пожар на вещевом рынке Акдарьинского района: владельцы магазинов недовольны опозданием пожарных и нуждаются в помощи

Пожар на вещевом рынке Акдарьинского района: владельцы магазинов недовольны опозданием пожарных и нуждаются в помощи

Новости Самарканда
﻿
На вещевом рынке в Самаркандской области произошел пожар

На вещевом рынке в Самаркандской области произошел пожар

Новости Самарканда
﻿
Пожар на консервном заводе в Самарканде локализовали на площади 650 кв.м

Пожар на консервном заводе в Самарканде локализовали на площади 650 кв.м

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области при пожаре погиб ребенок

В Самаркандской области при пожаре погиб ребенок

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика