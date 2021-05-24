В еще одном регионе Самаркандской области произошел пожар

Сегодня под утро в 03:12 сгорел продуктовый магазин из легкой конструкции в Пастдаргомском районе. Магазин был расположен на территории автостоянки, принадлежащей местному жителю (1989 г.р.) из махалли «Самарканд».

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили пожар в 16:22. В результате возгорания сгорели внутренняя и кровельная часть магазина площадью 80 квадратных метров. Причина пожара и размер материального ущерба выясняются.

Напомним, 23 мая также сгорели несколько магазинов в Ургуте. Повреждено около 150 квадратных метров.