 Среди победителей республиканской научной олимпиады - молодежь Самарканда

Заключительный этап республиканской олимпиады по физике, истории и информатике прошел в Наманганской области 22-23 мая этого года. В нем также успешно приняла участие обучающаяся молодежь из Самарканда.

В частности, ученица школы № 57 Каттакурганского района Озода Хуррамова заняла второе место по истории с 89,5 баллами.

Третье место, набрав 88,5 баллов, занял ученик Самаркандского академического лицея МВД Отажон Худойшукуров.

Как сообщает информационная служба областного управления народного образования, в Самарканде состоялась церемония награждения победителей республиканской олимпиады.