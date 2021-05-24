» » » Среди победителей республиканской научной олимпиады - молодежь Самарканда
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  • 24 май 2021 13:33
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Среди победителей республиканской научной олимпиады - молодежь Самарканда

Заключительный этап республиканской олимпиады по физике, истории и информатике прошел в Наманганской области 22-23 мая этого года. В нем также успешно приняла участие обучающаяся молодежь из Самарканда.

 

Среди победителей республиканской научной олимпиады - молодежь Самарканда

 

В частности, ученица школы № 57 Каттакурганского района Озода Хуррамова заняла второе место по истории с 89,5 баллами.

 

Третье место, набрав 88,5 баллов, занял ученик Самаркандского академического лицея МВД Отажон Худойшукуров.

 

Среди победителей республиканской научной олимпиады - молодежь Самарканда

 Среди победителей республиканской научной олимпиады - молодежь Самарканда

 

Как сообщает информационная служба областного управления народного образования, в Самарканде состоялась церемония награждения победителей республиканской олимпиады.


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