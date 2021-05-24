» » » Прохожие спасли ребенка, который залез на окно многоэтажки в Самарканде
﻿
  • 24 май 2021 13:05
  • 295

Прохожие спасли ребенка, который залез на окно многоэтажки в Самарканде

В Самарканде случайные прохожие и продавцы магазинов спасли ребенка, который едва не выпал из окна многоэтажного дома на улице Мирзо Улугбека в Самарканде.

 

Прохожие спасли ребенка, который залез на окно многоэтажки в Самарканде

 

В материале УВД области сообщается, что К.Н., проживающая в одном из многоквартирных домов, оставила маленьких детей дома без присмотра и вышла по своим делам.

 

В то время 4-летний мальчик пытался выбраться через окно на улицу. Прохожие граждане увидели, что из окна второго этажа высовывается маленький ребенок. Прохожие и владельцы магазинов, расположенных на нижнем этаже высотки, с помощью лестницы смогли выхватить ребенка. Он был передан маме.

 

Сотрудники УВД Самаркандской области побывали в квартире К.Н. и провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обратить внимание родителей на своих детей.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде при ДТП погиб 9-летний мальчик

В Самарканде при ДТП погиб 9-летний мальчик

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде отец задушил 6-летнего сына до смерти

В Самарканде отец задушил 6-летнего сына до смерти

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде спасли трехлетнюю девочку, которая осталась в закрытой квартире

В Самарканде спасли трехлетнюю девочку, которая осталась в закрытой квартире

Новости Самарканда
﻿
Результат пьянства: трое детей в Самарканде обнаружены в запертом доме

Результат пьянства: трое детей в Самарканде обнаружены в запертом доме

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже

В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика