Прохожие спасли ребенка, который залез на окно многоэтажки в Самарканде

В Самарканде случайные прохожие и продавцы магазинов спасли ребенка, который едва не выпал из окна многоэтажного дома на улице Мирзо Улугбека в Самарканде.

В материале УВД области сообщается, что К.Н., проживающая в одном из многоквартирных домов, оставила маленьких детей дома без присмотра и вышла по своим делам.

В то время 4-летний мальчик пытался выбраться через окно на улицу. Прохожие граждане увидели, что из окна второго этажа высовывается маленький ребенок. Прохожие и владельцы магазинов, расположенных на нижнем этаже высотки, с помощью лестницы смогли выхватить ребенка. Он был передан маме.

Сотрудники УВД Самаркандской области побывали в квартире К.Н. и провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обратить внимание родителей на своих детей.