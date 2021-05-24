В Ургуте сгорели несколько магазинов

23 мая в 23:06 на 2-м этаже 2-х этажного торгового центра, прилегающего к территории ООО «Ургут Дехкон-Бозори», расположенного на улице Темирчилар в Ургуте, сгорели 5 магазинов. В результате возгорания было повреждено около 150 квадратных метров здания, сообщили в областном управлении чрезвычайных ситуаций.

На место инцидента незамедлительно прибыли пожарно-спасательные бригады УЧС. Усилиями спасателей пожар был ликвидирован в 12:33. Удалось сохранить 400 квадратных метров торговых точек.





Выяснилось, что два из сгоревших магазинов использовались как пекарни, три-пустовали. Выясняются причины пожара и материальный ущерб.