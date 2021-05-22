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  • 22 май 2021 17:16
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Будут ли в школах последний звонок, экзамены, выпускной-ответ ОблУНО

В большинстве районов Самаркандской области последний звонок пройдет оффлайн, но с разными ограничениями по коронавирусу. По данным Самаркандского областного управления народного образования, по области функционируют 1257 общеобразовательных школ.

 


Учитывая ситуацию вокруг пандемии, учебный процесс в 68 школах Самарканда, Каттакургана и других районов области был переведен на онлайн-обучение. В этих учебных заведениях проведение мероприятия «Последний звонок» отменено.

 

В школах Самарканда, Каттакургана и других районов, где образовательная программа продолжилась в традиционной форме, «Последний звонок» пройдет в строгом соответствии с правилами карантина.

 

Традиционный праздник школьников, заканчивающих учёбу, будет проходить в следующем порядке:

 

- вход в школу будет обеспечен пирометрами и антисептиками, проведена социальная дистанция;

- в мероприятии примут участие только ученики 4, 9 и 11 классов;

- мероприятия будут проводиться во дворах школ, в садах или в прохладных тенистых открытых площадках, вход с оборудованием, а также посторонним лицам на территорию школы запрещен;

- мероприятие будет организовано с 8:00 до 8:45 по четкому сценарию, согласованному с управлением народного образования.

 

Начальник школьного отдела ОблУНО Фарух Болтаев также озвучил сроки и правила проведения экзаменов в школах в этом году. По его словам, государственные и переводные экзамены будут проводиться по результатам проведенного анализа комиссии о закрытии или открытии той или иной школы.

 

В целях безопасности учеников и соблюдения карантинных мер начальник отдела также порекомендовал не собираться в закрытых помещениях и проводить выпускные вечера.

 

Зарина Хакбердиева


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