В 68 школах Самарканда, Каттакургана и других районов не будет «Последнего звонка»

Учитывая ситуацию вокруг пандемии, учебный процесс в 68 общеобразовательных школах области был переведен на онлайн-обучение. По данным пресс-службы Самаркандского областного управления народного образования, в этих учебных заведениях проведение мероприятия «Последний звонок» отменено.

В школах Самарканда, Каттакургана и других районов, где образовательная программа продолжилась в традиционной форме, «Последний звонок» пройдет в строгом соответствии с правилами карантина.

Традиционный праздник школьников, заканчивающих учёбу, в следующем порядке:

- вход в школу будет обеспечен пирометрами и антисептиками, проведена социальная дистанция;

- в мероприятии примут участие только ученики 4, 9 и 11 классов;

- мероприятия будут проводиться во дворах школ, в садах или в прохладных тенистых открытых площадках, вход с оборудованием, а также посторонним лицам на территорию школы запрещен;

- мероприятие будет организовано с 8:00 до 8:45 по четкому сценарию, согласованному с управлением народного образования.