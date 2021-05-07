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  • 22 май 2021 12:37
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Бизнес форум между Самаркандской областью и Украиной

Делегация украинских бизнесменов, посетившая нашу страну, прибыла в Самарканд и приняла участие в бизнес-форуме с местными предпринимателями.

 


В мероприятии приняли участие первый заместитель хокима Самаркандской области Джамшид Уроков, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сопредседатель Узбекско-украинского делового совета Олег Ревчук и другие.

 

На церемонии открытия отмечено, что торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Украиной с каждым годом расширяется. Дж. Уроков рассказал о потенциале Самаркандской области, существующих возможностях и сотрудничестве с Украиной.

 

- Узбекистан и Украина - страны-партнеры, которые установили крепкое социально-экономическое сотрудничество, - сказал Дж. Уроков. - Мы знаем Украину как страну с богатой историей и высоким потенциалом во всех отношениях. И это закладывает основу для развития всестороннего сотрудничества. Если посмотреть на прямые цифры, то сейчас в Самарканде действует 6 совместных предприятий с украинским капиталом.

 

В 2020 году товарооборот между Самаркандом и Украиной составил 36,5 млн долларов США. По словам замхокима, эти цифры не соизмеримы с нынешним потенциалом той или иной стороны. Поэтому и создается этот форум. Сегодня Самарканд готов создать иностранным инвесторам достаточные условия для реализации взаимовыгодных проектов.

 

Область имеет большой потенциал для реализации перспективных проектов в ряде областей, таких как переработка сельхозпродукции, горнодобывающая промышленность, машиностроение, электротехника, пищевая промышленность. Ожидается, что прошедший форум станет плодотворным для бизнесменов с обеих сторон.

 

- У нас очень хорошие отношения с Ташкентом в плане сотрудничества, - сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. -В ходе переговоров в столице мы подписали не один меморандум об укреплении и развитии сотрудничества. Теперь мы за укрепление сотрудничества с другими регионами Узбекистана.

 

Поэтому мы посетили Самарканд с представителями около пятидесяти авторитетных компаний. Мы знаем, что Самарканд издавна был торгово-экономическим регионом. Его потенциал в этом плане сегодня не мал. Мы еще раз убедились в этом, услышав информацию официальных лиц. Думаю, этот форум положит начало новому этапу сотрудничества Самарканда и Украины.

 

В ходе форума бизнесмены двух стран достигли ряда договоренностей. Члены делегации ознакомились с промышленными предприятиями и достопримечательностями Самарканда.

 

Зарина Хакбердиева


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