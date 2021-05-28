На индонезийском телевидении транслирована передача о Самарканде

«Деревне любовных писем-2000 лет»-под таким названием на индонезийском телевидении вышла передача, демонстрирующая туристический потенциал Самаркандской области. Фархан Курния Майендри, ведущий телепередачи, побывал в туристической деревне «Конигил» и ознакомился с процессом производства старинной бумаги.
Некоторые из заключенных, как рассказывает Фархан Курния Майендри, были мастерами по изготовлению бумаги, которые затем поделились своими знаниями в области изготовления бумаги с самаркандцами. Таким образом, Самарканд стал центром бумажного производства
Индонезийский ведущий отмечает, что этот традиционный процесс изготовления бумаги в селе Конигил - одна из достопримечательностей, предлагаемых туристической программой Самарканда, которую обязательно нужно посетить. Помимо традиционного изготовления бумаги, в этой деревне он также смог увидеть процесс изготовления традиционных масел и гончарных мастеров.