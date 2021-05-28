На индонезийском телевидении транслирована передача о Самарканде

«Деревне любовных писем-2000 лет»-под таким названием на индонезийском телевидении вышла передача, демонстрирующая туристический потенциал Самаркандской области. Фархан Курния Майендри, ведущий телепередачи, побывал в туристической деревне «Конигил» и ознакомился с процессом производства старинной бумаги.

«Одно из селений недалеко от древнего города Узбекистана, а именно Самарканда, называется село Конигил. Эта деревня является одной из туристических и образовательных деревень и славится историей традиционного производства бумаги. История восходит к 751 году нашей эры, когда Китай вторгся в Среднюю Азию, но правители Самарканда сумели победить их и удержать нескольких китайских солдат»,-говорит ведущий.

Некоторые из заключенных, как рассказывает Фархан Курния Майендри, были мастерами по изготовлению бумаги, которые затем поделились своими знаниями в области изготовления бумаги с самаркандцами. Таким образом, Самарканд стал центром бумажного производства

«Ветки тутового дерева - основной материал для изготовления бумаги. Во время первого процесса после мытья веток тутового дерева водой его волокна кипятят в течение четырех-шести часов. Затем начинается этап промывки. Чистые волокна тонко измельчаются с помощью с помощью специальной техники. Заключительный этап - просеять гладкие ветки тутового дерева в полоски бумаги, которые будут высушены и отполированы»,-делится Ф.Курния.

Индонезийский ведущий отмечает, что этот традиционный процесс изготовления бумаги в селе Конигил - одна из достопримечательностей, предлагаемых туристической программой Самарканда, которую обязательно нужно посетить. Помимо традиционного изготовления бумаги, в этой деревне он также смог увидеть процесс изготовления традиционных масел и гончарных мастеров.