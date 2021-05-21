«Поедем, поедим!» вновь в Самарканде





Рецепт этого блюда в Самарканде знает каждый. Морковь, рис, кунджутное масло, баранина. Чем больше казан, тем вкуснее узбекский плов, говорит известный самаркандский повар Анвар ака.

Федерико Арнальди-новый ведущий передачи «Поедем, поедим!» российского телеканала НТВ получает мастер-класс по приготовлению любимого блюда. Удивления и восхищения еще не совсем опытного ошпаза-иностранца, его старания сделать все, как полагается, фиксируют камеры за кадром.

Главное правило плова, по словам Анвара ака, уметь красиво его выкладывать на большую, традиционно расписную тарелку-ляган

Первый выпуск телепередачи «Поедем, поедим!» о Самарканде снималась в 2015 году с ведущим Джоном Уорроном. Англичанин разгадывал древние тайны, мечтал о гареме, пек знаменитые самаркандские лепешки и готовил димламу. На этот раз об Узбекистане, двух его городах-Ташкенте и Самарканде рассказывают двое иностранных ведущих- музыкант Федерико Арнальди из Италии и бразильская певица Габриэлла Да Силва.

И так приготовленное блюдо уже на тарелке, осталось только его украсить. Мелко нарезанное мясо, чесночок, красный острый перец, и, конечно же, перепелки.

В процессе съемок задействованы шесть человек. В передаче будет рассказано об изобилии сухофруктов и местных продавцах Сиабского базара, о великолепии знаменитой площади Регистан и секретах приготовления узбекской халвы. Творческая группа с иностранными ведущими также побывала в старинной самаркандской бане «Хаммоми Довуди». По словам продюсера кулинарного проекта Анны Исаевой, Самарканд за последние десять лет значительно видоизменился. С момента существования телепередачи «Поедем, поедим!» было снято несколько выпусков об Узбекистане. Локации ни разу не повторялись, признается продюсер.

О приключениях в Самарканде и Ташкенте рассказывает не только итальянец Федерико Арнальди, но и его соведущая Габриэлла Да Силва из Рио-де-Жанейро. Девушка не совсем еще хорошо владеет русским языком, но свои впечатления, восторг и эмоции смогла передать наилучшим образом.

А тем временем на съемочной площадке началась дегустация плова. Как призналась за кадром жена шеф-повара Анвар ака, ее супруг вообще не любит перепелок, однако, по кадрам этого не скажешь. Самаркандец умело показывает своему гостю, как правильно нужно их есть.

Для съемок увлекательных эпизодов к передаче творческой команде потребовалось пять дней. За короткое время ведущие побывали во многих местах Самарканда. Как нам сообщили, телепередача «Поедем, поедим!» о нашем городе выйдет в эфир 26 июня.

Зарина Хакбердиева