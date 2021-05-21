Европейский союз помогает самаркандским женщинам

Рама из деревянных и железных опор, вплетение ворса вручную, завязывание каждой нити особым узелком. Ткать старинные узорчатые ковры Мадина из Нурабадского района Самаркандской области начала год назад, когда столкнулась с трудной жизненной ситуацией.





Мадине 36 лет. Мать троих детей воспитывает их в одиночку. Брачный союз с супругом не дал ожидаемого семейного счастья, в результате многочисленных ссор и конфликтов женщина с переломанными ребрами и ножевым ранением попала в больницу. Совместному проживанию на этом была поставлена жирная точка.

Случайным образом она попала в Центр «Рахмдиллик» в Самарканде, которым с 1999 года руководит Бибисора Арипова. Мадина, как и все другие женщины, ставшие жертвой насилия и издевательств, здесь нашла помощь и приют. В среднем на создание обычного ковра ручной работы уходит от нескольких месяцев до 3 лет. Однако Мадина справляется с этим за 10 дней, поскольку поддержку, кроме Центра, она ни от кого не получает, даже от родных.

Проекты по оказанию помощи женщинам финансируются Европейским Союзом при поддержке международной неправительственной организации ACTED. Представители делегации Евросоюза в Узбекистане во главе с Послом Шарлоттой Адриан 19 мая посетили Центр «Рахмдиллик», где делегация финансирует новый проект «Усиление гражданского общества в целях продвижения, защиты, расширения прав и возможностей женщин в Узбекистане.

–Мы сотрудничаем и имеем дипломатические отношения со многими странами Центральной Азии, в том числе, и с Узбекистаном,-говорит Шарлотта Адриан, Посол Европейского Союза в Узбекистане. Так, к примеру в 2017 году мы начали работать над проектом, который предусматривает помощь и поддержку очень многим женщинам со всего мира. Проект реализуется Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций, на финансирование направлено 500 миллионов евро.

Делегация Европейского Союза встретилась с бенефициарами проекта, реализованного в Самарканде в 2020 году. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, в прошлом году «Рахмдиллик» и другие партнеры провели в общей сложности1620 медицинских, психологических и юридических консультаций. В предыдущие годы в рамках проектов 926 женщинам-жертвам насилия были предоставлены жилье и медицинская помощь.

За создание условий и возможностей для собственного бизнеса благодарит и бенефициар Мухаббат Эргашева. Женщине передали швейную машинку, теперь она занимается производством детских игрушек.

В 2021 году более 125 женщин примут участие в Реинтеграционной программе, в рамках которой они обучатся составлению бизнес-предложений и планированию семейного бюджета, 20 женщин получат небольшие гранты в размере 2500 евро на открытие собственногодела.

Зарина Хакбердиева