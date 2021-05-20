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  • 20 май 2021 13:10
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Определены победители шахматного турнира

Около 60 юных шахматистов из городов и районов Самаркандской области приняли участие в шахматном турнире на кубок Службы государственной безопасности Самаркандской области. Турнир проводился среди детей с нарушением слуха, зрения, а также с детским церебральным параличом в возрасте от 18 до 30 лет.

 


На открытии спортивного мероприятия говорилось, что шахматный поединок среди детей с ограниченными возможностями проводится во исполнение распоряжения Президента от 14 января 2021 года «О мерах по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию системы подготовки шахматистов». Основная цель- повышение интереса детей и подростков к занятиям шахматами, их популяризация.

 

-Соревнование проводилось по швейцарской системе в семь туров,-говорит первый заместитель председателя Федерации шахмат в области Тохир Вохидов. –Одна партия длилась полчаса, каждому игроку отводилось по 15 минут. Воспитанники и выпускники школ-интернатов, несмотря на особенности физического развития, играли с особым энтузиазмом, старались обыграть противника, долго раздумывая перед каждым ходом.

 

Ход белым конем, следом и черным. Интеллектуальная игра в шахматы для детей-инвалидов считается универсальной и общедоступной дисциплиной, поскольку люди с ограниченными возможностями не могут заниматься большинством видов спорта. Именно шахматы, по словам игроков, укрепляют силу воли, пробуждают в человеке чувства выносливости и настойчивости.

 

По итогам соревнований первое место среди юношей занял Шахбоз Кудратов, среди девушек -Дурдона Джуманова.

 

Среди призеров также Шехроз Даминов, Райхона  Шарафова, Хасан Рашидов, Хабиба Омонова. Все они награждены дипломами и ценными подарками

 

Свой подарок получил и шахматист из города Каттакургана Муродулло Артыков. 23-х летний участник прикован к постели, по его подсказкам шахматными фигурами управляла его мать. Ему вручили инвалидную коляску и благодарственное письмо.

 

Зарина Хакбердиева


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