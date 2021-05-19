По страницам истории краеведческого музея…

В декабре 2021 года краеведческий музей Самарканда будет отмечать свое 40-летие. За почти полвека здесь проработало очень много людей, которые за время своей деятельности принимали активное участие в жизни музея, по крупинкам собирали экспозиции и делали все, чтобы их сохранить. Фотографии этих прогрессивных личностей как фотоальбом выставлены сегодня на витринах краеведческого музея. Выставка приурочена к международному дню музеев.









-Хочется сказать о Мудрике Урмановой. Этот человек определил стиль музея, который сохранен по сей день,-говорит заведующая отделом истории Ольга Фаттаева. –В каждом отделе нашего музея чувствуются ее подсказки, некоторые экспонаты поставлены ее рукой. Она была уникальной личностью, чувствовавшей цвет, способной подчеркнуть красоту здания.

В музее также выставлена фотография бывшего директора-Исмаила Акрамова, выходца из очень интеллигентной семьи. Как рассказывают его коллеги, руководитель в прошлом был настоящим культурным работником, историком и писателем. Почетное место в экспозиции занимают снимки хозяина особняка Абрама Калантарова и первого директора хранилища, который в 1934 году первым ввез в фонды музея ценные экспонаты.

Геннадий Попов, Янис Крикис, Евгений Овченников-ветераны Второй мировой войны. В мирное время все они работали в музее, кто-то был фотографом и делал удивительные снимки, кто-то руководил отделом, однако, все они вели скрупулезную краеведческую работу.

Представленную экспозицию можно назвать вехи истории музея. Это выставка, по словам сотрудников, делает акцент на развитие самого краеведения в Самарканде. Выставка рассказывает об известных в научном мире людях, сопричастных науке. Они внесли настоящую лепту в формировании музейного дело.

Зарина Хакбердиева