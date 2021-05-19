По страницам истории краеведческого музея…

В декабре 2021
года краеведческий музей Самарканда будет отмечать свое 40-летие. За почти
полвека здесь проработало очень много людей, которые за время своей
деятельности принимали активное участие в жизни музея, по крупинкам собирали
экспозиции и делали все, чтобы их сохранить. Фотографии этих прогрессивных
личностей как фотоальбом выставлены сегодня на витринах краеведческого музея.
Выставка приурочена к международному дню музеев.
В музее также выставлена фотография бывшего директора-Исмаила Акрамова, выходца из очень интеллигентной семьи. Как рассказывают его коллеги, руководитель в прошлом был настоящим культурным работником, историком и писателем. Почетное место в экспозиции занимают снимки хозяина особняка Абрама Калантарова и первого директора хранилища, который в 1934 году первым ввез в фонды музея ценные экспонаты.
Геннадий Попов, Янис Крикис, Евгений Овченников-ветераны Второй мировой войны. В мирное время все они работали в музее, кто-то был фотографом и делал удивительные снимки, кто-то руководил отделом, однако, все они вели скрупулезную краеведческую работу.
Представленную экспозицию можно назвать вехи истории музея. Это выставка, по словам сотрудников, делает акцент на развитие самого краеведения в Самарканде. Выставка рассказывает об известных в научном мире людях, сопричастных науке. Они внесли настоящую лепту в формировании музейного дело.
Зарина Хакбердиева