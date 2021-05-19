В австрийском издательстве будет опубликован туристический потенциал Самарканда

18 мая текущего года в Самарканд прибыл журналист ежедневной австрийской газеты «Курьер» А.Халбхубер. Основной целью его визита было изучение туристических возможностей Самарканда для дальнейшей популяризации потенциала, посредством издательства статьи в газете, которая является одной из крупнейших ежедневных газет в Австрии.

Съёмочные работы проводились в туристической деревне «Конигиль», где у журналиста особый интерес вызвал старинный метод изготовления бумаги. Также гость запечатлел на камеру процесс приготовления самаркандской лепёшки.

На журналиста особое впечатление произвел восточный колорит и характерный стиль архитектурных памятников нашего города, а также гостеприимство узбекского народа, сообщили в главном управлении туризма и спорта Самаркандской области.