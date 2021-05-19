» » » В австрийском издательстве будет опубликован туристический потенциал Самарканда
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  • 19 май 2021 16:59
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В австрийском издательстве будет опубликован туристический потенциал Самарканда

18 мая текущего года в Самарканд прибыл журналист ежедневной австрийской газеты «Курьер» А.Халбхубер. Основной целью его визита было изучение туристических возможностей Самарканда для дальнейшей популяризации потенциала, посредством издательства статьи в газете, которая является одной из крупнейших ежедневных газет в Австрии.

 

В австрийском издательстве будет опубликован туристический потенциал Самарканда

 

Съёмочные работы проводились в туристической деревне «Конигиль», где у журналиста особый интерес вызвал старинный метод изготовления бумаги. Также гость запечатлел на камеру процесс приготовления самаркандской лепёшки.

 

На журналиста особое впечатление произвел восточный колорит и характерный стиль архитектурных памятников нашего города, а также гостеприимство узбекского народа, сообщили в главном управлении туризма и спорта Самаркандской области.


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