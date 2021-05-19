В Самарканде состоялся республиканский форум

Факторы повышения эффективности детских школ «Баркамол авлод» обсуждались на республиканском форуме, прошедшем накануне в Самарканде. Мероприятие проводилось в рамках постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о кардинальном повышении эффективности внешкольного образования в системе народного образования.





В форуме приняли участие представители Министерства народного образования, руководители районных и городских управлений и детских школ «Баркамол авлод».

Напомним, согласно документу, на базе республиканских детских центров технического творчества, художественного творчества, краеведении и экологии «Баркамол авлод» при МНО была создана Республиканская детская школа «Баркамол авлод». Детские школы действуют во всех городах и районах, в том числе и в Самарканде.

На форуме говорилось о результатах, достигнутых путем анализа деятельности детских школ «Баркамол авлод», выработаны важные предложения по реализации инновационных идей и инициатив, развитию школьной деятельности.

Целью проведения форума являлось воспитание подрастающего поколения, обеспечение того, чтобы они содержательно проводили свое свободное время, при одновременном повышении их интереса к искусству, спорту, информационным технологиям, чтению и организации подготовки девочек к социально активной жизни. Участниками республиканского форума поставлена задача по развитию кружков в области робототехники, мехатроники, инженерии и компьютерного программного обеспечения.

Зарина Хакбердиева