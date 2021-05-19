В Самаркандской области задержали налогового инспектора и фермера за незаконную продажу земли

Чиновник и руководитель фермерского хозяйства за $13 тыс. обещали выделить гражданину землю под посадку саженцев деревьев.

17 мая в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УВД Самаркандской области, областного управления СГБ и прокуратуры, были задержаны налоговый инспектор Пастдаргомского района Б.Ж. и руководитель фермерского хозяйства Х.Б. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Выяснилось, что вышеуказанные лица, находясь в сговоре, за $13 тыс. обещали гражданину, намеревавшемуся посадить саженцы «Павлонии», выделить землю площадью 15 га.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз, ведется следствие.

ИСТОЧНИК