Как был создан самаркандский музей?

18 мая – Международный день музеев. Выставка, приуроченная к этой дате, прошла в Самаркандском музее истории культуры Узбекистана. Работа экспозиции была посвящена истории формирования первой коллекции Самаркандского музея. Большинство представленных предметов природы, нумизматики, археологии, этнографии, документов и изобразительного искусства экспонировались впервые.





Начало формирования музейной коллекции связано с археологическими раскопками. По словам выступающих, формирование и обогащение музейной коллекции связаны с именами прогрессивных личностей того времени- Л.С.Барщевского, купца Решетникова, В.Л.Вяткина и др. К середине 1875 года коллекция самаркандского музея состояла из надгробных камней, древних записей и других предметов быта, около 700 единиц медных, серебряных, золотых монет, и около 30 единиц рукописей.

Летом 1896 года в Самарканде был открыт музей древнего периода. С момента создания его фонды в основном стали пополняться за счёт переданных в дар экспонатов. Вскоре после открытия музея затвердевшие останки животных и растений, сданные когда-то в музей Л.Барщевским, стали основой для палеонтологического отдела музея. Также ему заказываются 200 фотографий, рассказывающих о жизни и образе жизни жителей Бухары и Самарканда. В 1900 году музею была подарена картина Дудина "Дервиш” в обрамлении резной деревянной рамки, выполненной местными мастерами.

С первых дней образования самаркандского музея в результате научных исследований со стороны сотрудников музея было обнаружено место величественной обсерватории Мирзо Улугбека, отреставрированы склеп и купол мавзолея Амира Темура. Таким образом, в последующие годы пополнялся фонд отделов археологии и природы. Работа выставки продлится до конца текущего года.

Зарина Хакбердиева