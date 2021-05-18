Самаркандская онкологическая больница получит новое оборудование

В ходе своего посещения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) 14 марта текущего года Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по совершенствованию сферы оказания онкологической помощи.

Была отмечена необходимость укрепления материально-технической базы центра и его филиалов, обеспечения их современным медицинским оборудованием, усиления профилактических мероприятий среди населения. Перед официальными лицами поставлены конкретные задачи.

После заседания хоким Самаркандской области Э.Турдимов в сопровождении представителей сферы побывал в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, ознакомился с деятельностью учреждения, выслушал мнения врачей и больных. Определены мероприятия по реализации задач, поставленных главой государства.

- На основе постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» в стране была налажена новая система ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, - говорит директор Самаркандского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Миржалол Жураев. - Усовершенствована деятельность медицинских учреждений данного направления, повысился уровень медицинского обслуживания. В наш филиал привезено и установлено новое оборудование.

В прошлом году было приобретено оборудование дистанционного и внутреннего облучения, в связи с чем отпала потребность поездки больных в зарубежные страны для получения данного вида процедур. Для изучения работы на данном оборудовании и осуществления современных лечебных процедур 20 наших специалистов повысили квалификацию в зарубежных странах.

В ходе недавнего видеоселекторного заседания Президент отметил необходимость создания мобильных бригад для проведения профилактических осмотров среди населения, входящего в группу риска. Для этого решено обеспечить каждый район мобильными маммографами и позитронно-эмиссионными томографами.

Также будет налажена деятельность лабораторий по ранней диагностике раковых заболеваний, проведены онкомаркерные проверки. В целях укрепления материально-технической базы, создания условий для пациентов принято решение о предоставлении филиалу зданий расположенного рядом медицинского учреждения. Для реконструкции данных зданий будет выделено 4,5 миллиарда сумов из областного бюджета.

Уза