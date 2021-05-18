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  • 18 май 2021 14:49
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Самаркандская онкологическая больница получит новое оборудование

В ходе своего посещения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) 14 марта текущего года Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по совершенствованию сферы оказания онкологической помощи.

 

Самаркандская онкологическая больница получит новое оборудование

 

Была отмечена необходимость укрепления материально-технической базы центра и его филиалов, обеспечения их современным медицинским оборудованием, усиления профилактических мероприятий среди населения. Перед официальными лицами поставлены конкретные задачи.

 

После заседания хоким Самаркандской области Э.Турдимов в сопровождении представителей сферы побывал в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, ознакомился с деятельностью учреждения, выслушал мнения врачей и больных. Определены мероприятия по реализации задач, поставленных главой государства.

 

- На основе постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» в стране была налажена новая система ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, - говорит директор Самаркандского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Миржалол Жураев. - Усовершенствована деятельность медицинских учреждений данного направления, повысился уровень медицинского обслуживания. В наш филиал привезено и установлено новое оборудование.

 

В прошлом году было приобретено оборудование дистанционного и внутреннего облучения, в связи с чем отпала потребность поездки больных в зарубежные страны для получения данного вида процедур. Для изучения работы на данном оборудовании и осуществления современных лечебных процедур 20 наших специалистов повысили квалификацию в зарубежных странах.

 

В ходе недавнего видеоселекторного заседания Президент отметил необходимость создания мобильных бригад для проведения профилактических осмотров среди населения, входящего в группу риска. Для этого решено обеспечить каждый район мобильными маммографами и позитронно-эмиссионными томографами.

 

Также будет налажена деятельность лабораторий по ранней диагностике раковых заболеваний, проведены онкомаркерные проверки. В целях укрепления материально-технической базы, создания условий для пациентов принято решение о предоставлении филиалу зданий расположенного рядом медицинского учреждения. Для реконструкции данных зданий будет выделено 4,5 миллиарда сумов из областного бюджета.

 

Уза


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