Начальник районного УБДД, который поместил на штрафстоянку посигналивший ему автомобиль, получил выговор

В УВД Самаркандской области опубликовали итоги служебной проверки в отношении сотрудников ОВД Пахтачинского района. Об этом пишет UzNews.

Как мы сообщали ранее, 8 мая на штрафстоянку был помещен автомобиль водителя, который посигналил начальнику УБДД ОВД Пахтачинского района Самаркандской области Максуду Тагаеву. Водитель Damas был вынужден дать сигнал, так как автомобиль сотрудника правоохранительных органов перекрыл дорогу и не давал ему проехать.

По результатам служебной проверки, старшему инспектору УБДД Пахтачинского районного ОВД, старшему лейтенанту Максуду Тогаеву, был объявлен выговор.

Кроме того, инспектор ДПС Ф. Хаитов получил «предупреждение».

Правомерность действий и начальника УКД ОВД Пахтачинского района майора С. Артыкова рассмотрит дисциплинарный совет, созданный при областном УВД.