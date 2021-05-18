» » » Начальник районного УБДД, который поместил на штрафстоянку посигналивший ему автомобиль, получил выговор
﻿
  • 18 май 2021 9:01
  • 222

Начальник районного УБДД, который поместил на штрафстоянку посигналивший ему автомобиль, получил выговор

Начальник районного УБДД, который поместил на штрафстоянку посигналивший ему автомобиль, получил выговорВ УВД Самаркандской области опубликовали итоги служебной проверки в отношении сотрудников ОВД Пахтачинского района. Об этом пишет UzNews.

 

Как мы сообщали ранее, 8 мая на штрафстоянку был помещен автомобиль водителя, который посигналил начальнику УБДД ОВД Пахтачинского района Самаркандской области Максуду Тагаеву. Водитель Damas был вынужден дать сигнал, так как автомобиль сотрудника правоохранительных органов перекрыл дорогу и не давал ему проехать.

 

По результатам служебной проверки, старшему инспектору УБДД Пахтачинского районного ОВД, старшему лейтенанту Максуду Тогаеву, был объявлен выговор.

 

Кроме того, инспектор ДПС Ф. Хаитов получил «предупреждение».

 

Правомерность действий и начальника УКД ОВД Пахтачинского района майора С. Артыкова рассмотрит дисциплинарный совет, созданный при областном УВД.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде автомобиль водителя, посигналившего начальнику районного УБДД, поместили на штрафстоянку

В Самарканде автомобиль водителя, посигналившего начальнику районного УБДД, поместили на штрафстоянку

Новости Самарканда
﻿
Сотрудники ОВД Каттакургана пройдут внеочередную аттестацию

Сотрудники ОВД Каттакургана пройдут внеочередную аттестацию

Общество / Новости Самарканда
﻿
Министр уволил еще 6 руководящих сотрудников органов внутренних дел Самаркандской области

Министр уволил еще 6 руководящих сотрудников органов внутренних дел Самаркандской области

Общество / Новости Самарканда
﻿
Водитель «Кобальта» сбил сотрудника УБДД в центре Самарканда

Водитель «Кобальта» сбил сотрудника УБДД в центре Самарканда

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
Задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика