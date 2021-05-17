16 международных вузов стали участниками образовательной ярмарки в Самарканде

В здании молодежного центра прошла международная образовательная выставка «Образование и профессия - Последний звонок 2021». Свои образовательные программы и возможности обучения узбекских граждан представили 16 высших учебных заведений России, Беларусь, Казахстана и Узбекистана.





- Белорусский государственный экономический университет сотрудничает со многими вузами постсоветского пространства, на основании этих договоренностей действует программа двойных дипломов, говорит Елена Калида, представитель БГЭУ. –Наш университет образован в 1933 году и на сегодняшний день имеет большой опыт в подготовке специалистов агропромышленного комплекса- экономистов, бухгалтеров, менеджеров, маркетологов и других. С Узбекистаном нас связывают давние исторические связи, наши преподаватели готовы делиться знаниями не только с коллегами, которые приходят им на смену, но и иностранными студентами.

Образовательная выставка в Самарканде организовывается ежегодно за исключением 2020 года. В разгар пандемии многие абитуриенты Узбекистана участвовали на подобной ярмарке онлайн. На этот раз у них была возможность напрямую общаться с официальными представителями вузов, имеющих международную аккредитацию.

-В соцсетях я увидел объявление о проведении образовательной выставки,-говорит Хусен Мурадов, выпускник общеобразовательной школы №51 г.Самарканда. -Из всех представленных вузов мне понравился московский государственный институт международных отношений. Мне рассказали об имеющихся направлениях, порядке поступления и условиях проживания в общежитии. Средняя стоимость контракта, как мне сказали, составляет 1300 долларов. Если я поступлю, то ежемесячно на личные расходы буду тратить примерно по 150 долларов, оплата за проживание в общежитии-10 долларов.

О поступлении в один из российских вузов думала и десятиклассница школы №21 Румиса Аминжанова. По словам ученицы, она дает предпочтение зарубежным высшим учебным заведениям объясняя это тем, что учеба в другой стране расширяет мировоззрение человека, дает возможность расти и развиваться, быть самостоятельной личностью, однако, учиться за границей ей не позволяют родители. Румису интересует туристическая отрасль, в будущем она хочет стать гидом и, поэтому, ее выбор пал на международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде.

Представители высших учебных заведений провели для каждого желающего презентации учебных программ, а также рассказали об особенностях и преимуществах российского образования, об условиях быта и досуга студентов. К примеру, многих молодых людей заинтересовал Поволжский государственный технологический университет. Учебное заведение в 2021-2022 учебном году предлагает 1430 бюджетных мест. Как утверждает начальник Центра по работе с иностранными гражданами Анна Палухина, в поволжском университете большинство студентов из 45 стран мира учатся на бюджетной основе.

Ранее образовательная выставка состоялась в городе Ташкенте. Работа ярмарки продлится до 21 мая в Бухаре и Ургенче.

Зарина Хакбердиева