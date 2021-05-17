16 международных вузов стали участниками образовательной ярмарки в Самарканде

В здании молодежного центра прошла международная образовательная выставка «Образование и профессия - Последний звонок 2021». Свои образовательные программы и возможности обучения узбекских граждан представили 16 высших учебных заведений России, Беларусь, Казахстана и Узбекистана.
Образовательная выставка в Самарканде организовывается ежегодно за исключением 2020 года. В разгар пандемии многие абитуриенты Узбекистана участвовали на подобной ярмарке онлайн. На этот раз у них была возможность напрямую общаться с официальными представителями вузов, имеющих международную аккредитацию.
О поступлении в один из российских вузов думала и десятиклассница школы №21 Румиса Аминжанова. По словам ученицы, она дает предпочтение зарубежным высшим учебным заведениям объясняя это тем, что учеба в другой стране расширяет мировоззрение человека, дает возможность расти и развиваться, быть самостоятельной личностью, однако, учиться за границей ей не позволяют родители. Румису интересует туристическая отрасль, в будущем она хочет стать гидом и, поэтому, ее выбор пал на международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде.
Представители высших учебных заведений провели для каждого желающего презентации учебных программ, а также рассказали об особенностях и преимуществах российского образования, об условиях быта и досуга студентов. К примеру, многих молодых людей заинтересовал Поволжский государственный технологический университет. Учебное заведение в 2021-2022 учебном году предлагает 1430 бюджетных мест. Как утверждает начальник Центра по работе с иностранными гражданами Анна Палухина, в поволжском университете большинство студентов из 45 стран мира учатся на бюджетной основе.
Ранее образовательная выставка состоялась в городе Ташкенте. Работа ярмарки продлится до 21 мая в Бухаре и Ургенче.
Зарина Хакбердиева