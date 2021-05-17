» » » В Самарканде автомобиль водителя, посигналившего начальнику районного УБДД, поместили на штрафстоянку
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  • 17 май 2021 12:08
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В Самарканде автомобиль водителя, посигналившего начальнику районного УБДД, поместили на штрафстоянку

В отношении начальника УБДД УВД Пахтачинского района назначена служебная проверка.

 

В Самарканде автомобиль водителя, посигналившего начальнику районного УБДД, поместили на штрафстоянку

 

 

8 мая на штрафстоянку был помещен автомобиль водителя, который посигналил начальнику УБДД УВД Пахтачинского района Самаркандской области Максуду Тагаеву. Водитель посигналил, так как автомобиль сотрудника правоохранительных органов перекрыл дорогу и не давал ему проехать.

Основанием для помещения автомобиля на штрафную стоянку стала ч.1 ст. 135 КоАО РУз (Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения).

По словам начальника пресс-службы областного УВД Джахонгира Сагдуллаева, в отношении Максуда Тагаева, нарушившего требования приказала о культуре и этикете обращения с водителем, назначено служебное расследование.

«Уверен, что взыскания будут приняты в соответствии с «Дисциплинарным уставом», и мы официально объявим об этом», - сказал Джахонгир Садуллаев.


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