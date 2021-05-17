В канале Пастдаргома найдено тело 17-летней девушки





Близкие покойной заявили, что она могла стать жертвой убийства. Отец покойной Рахматулла Суяров рассказал о событии следующее:

«11 мая дочь встала рано, чтобы приготовить еду, так как мы всей семьёй держали пост. Потом она пропала. Мы заметили это примерно в пять часов, и начали искать её. Сообщили в ОВД и родственникам. Через некоторое время возле канала нашли её телефон и обувь.

12 мая около 5 часов утра в канале нашли тело дочери с завязанными глазами. На её лице были следы повреждений, на носу – следы царапин.





Исходя из увиденных нами травм и слов свидетелей, которые нашлись позже, мы подозреваем, что нашу дочь изнасиловали четверо мужчин, а потом убили. Это признали сами подозреваемые» - утверждает отец покойной.





По словам близких покойной, на рассвете, в день, когда девушка пропала, на её телефон поступил звонок с постороннего номера.

«Мы нашли владельца номера. Это был Х.О., парень, живущий в этом кишлаке. Он рассказал, по какой причине позвонил. По его словам, утром 11 мая он видел, как четверо парней гнались за нашей дочерью. Он призвал их к порядку, а потом двое из них позвонили дочери с мобильного телефона Х.О.» - говорят близкие покойной.

По словам ответственного сотрудника отдела правовой информации и связей с общественностью Самаркандской областной прокуратуры, на основании предварительных данных, в данном случае убийства не произошло. Предполагается, что девушка могла покончить жизнь самоубийством.

Ответственный сотрудник прокуратуры сообщил, что по факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Её результаты прольют свет на многие вопросы. Отмечается, что вскоре будет предоставлена официальная информация об этом происшествии.