» » » В канале Пастдаргома найдено тело 17-летней девушки
﻿
  • 17 май 2021 11:54
  • 448

В канале Пастдаргома найдено тело 17-летней девушки

В канале Пастдаргома найдено тело 17-летней девушки

12 мая в канале, протекающем по территории махалли «Дустлик» Пастдаргомского района Самаркандской области, найдено тело 17-летней девушки. Девушка проживала в кишлаке Чандир Пастдаргомского района, училась в 10 классе районной школы №45. Об этом пишет kun.uz.


Близкие покойной заявили, что она могла стать жертвой убийства. Отец покойной Рахматулла Суяров рассказал о событии следующее:

 

«11 мая дочь встала рано, чтобы приготовить еду, так как мы всей семьёй держали пост. Потом она пропала. Мы заметили это примерно в пять часов, и начали искать её. Сообщили в ОВД и родственникам. Через некоторое время возле канала нашли её телефон и обувь.

 

12 мая около 5 часов утра в канале нашли тело дочери с завязанными глазами. На её лице были следы повреждений, на носу – следы царапин.


В канале Пастдаргома найдено тело 17-летней девушки

Исходя из увиденных нами травм и слов свидетелей, которые нашлись позже, мы подозреваем, что нашу дочь изнасиловали четверо мужчин, а потом убили. Это признали сами подозреваемые» - утверждает отец покойной.


По словам близких покойной, на рассвете, в день, когда девушка пропала, на её телефон поступил звонок с постороннего номера.

 

«Мы нашли владельца номера. Это был Х.О., парень, живущий в этом кишлаке. Он рассказал, по какой причине позвонил. По его словам, утром 11 мая он видел, как четверо парней гнались за нашей дочерью. Он призвал их к порядку, а потом двое из них позвонили дочери с мобильного телефона Х.О.» - говорят близкие покойной.

 

По словам ответственного сотрудника отдела правовой информации и связей с общественностью Самаркандской областной прокуратуры, на основании предварительных данных, в данном случае убийства не произошло. Предполагается, что девушка могла покончить жизнь самоубийством.

Ответственный сотрудник прокуратуры сообщил, что по факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Её результаты прольют свет на многие вопросы. Отмечается, что вскоре будет предоставлена официальная информация об этом происшествии.


Похожие статьи:
﻿
Девушка сообщила об изнасиловании двумя мужчинами. Один из них найден мёртвым

Девушка сообщила об изнасиловании двумя мужчинами. Один из них найден мёртвым

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде мужчина расчленил своего брата и выкинул в реку

В Самарканде мужчина расчленил своего брата и выкинул в реку

Новости Самарканда
﻿
Страшное убийство в Самарканде: муж зарезал жену насмерть

Страшное убийство в Самарканде: муж зарезал жену насмерть

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде нашли тело утонувшего в канале ребенка

В Самарканде нашли тело утонувшего в канале ребенка

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
16 лет тюрьмы за убийство тещи

16 лет тюрьмы за убийство тещи

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика