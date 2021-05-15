"Мы разные, но все равные…"

В Самаркандской области при Управлении народного образования с 1982 года функционирует коррекционная школа 8 типа. В специализированной школе №1 на сегодняшний день обучается около 150 детей с ограниченным возможностями. В 2016 году спецшкола получила новое здание. Задача учебного заведения научить не только читать, писать, считать, но и привить трудовые навыки.





В системе обучения спецшколы наряду с уроками внедрены также и часы труда. Так как практическое занятие имеет немаловажное значение в воспитании учащихся, время труда в течение недели достигает до 14 часов. Детей обучают навыкам парикмахерского искусства, кулинарии, швейного, столярного и гончарного дел. Кроме того, в учебной программе внимание также уделено профориентации, оздоровлению и подготовке к самостоятельной жизни вне школы.

В свободное от учебы время девочки посещают кружки шитья. Рукоделие неотъемлемая часть дня учениц специализированной школы. Нередко, окончив учебу, большинство из них становятся профессиональными швеями.

Для мальчиков в школе действуют столярные часы. Кроме того, они учатся изготавливать различные предметы быта из глины. Главная идея - развитие особенных детей, в том числе через рабочие навыки.

Произведения детского творчества выставляются также на многих акциях. К примеру, в мае 2021 года в здании школы прошла благотворительная акция, где были выставлены изделия воспитанников. По словам инициаторов, трудовое обучение и труд облагораживают человека. Целью проведения подобных ярмарок, как отмечали выступающие, является демонстрация творческих способностей детей путем создания детских поделок.

В школе 150 детей учатся до 10 класса. Учебная программа отличается от программы общеобразовательной школы тем, что она более облегченная. Учебный день детей делится на две части. В школе 14 классов, в каждом из них не более 13 учеников. Их обучают почти 45 педагогов.

Школа работает под девизом «Мы разные, но мы равные». Дети, имеющие отклонения в умственном развитии, ничем не хуже других детей. Они такие же граждане республики Узбекистан. По окончании учебного заведения выпускники могут продолжить учиться в профессиональной школе для людей с ограниченными возможностями в Самарканде.

Зарина Хакбердиева