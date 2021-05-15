30 лет со дня основания СТВ

15 мая 1991 года. Ровно 30 лет назад в Самаркандской области начало вещать первое независимое СМИ Узбекистана-телерадиокомпания СТВ. Негосударственное телевидение сразу же стало любимой третьей кнопкой у самаркандцев, привыкшим только к двум кнопкам центрального телевидения Москвы и Ташкента.





Уже с первых дней своего существования СТВ завоевало внимание большой зрительской аудитории. В течение многих лет СТВ оставалось популярными среди огромного выбора каналов, радио, электронных СМИ благодаря оперативной информации с мест событий, беспрецедентным репортажам и интересным авторским и развлекательным проектам.

Журналисты и операторы информационный службы гордились тем, что брали интервью у известных всему миру личностей - президентов различных стран, сенаторов США и премьер-министров, представителей официальных делегаций и многих других. Большое внимание уделялось программам, направленным на решение социальных проблем, повышение гражданской активности населения. Эфир на СТВ велся в основном на государственном языке. Вместе с тем, учитывая многонациональной состав населения области, создавались передачи на русском и таджикском языках.

В 2003 году телекомпания СТВ стала членом Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана (НАЭСМИ) и являлась постоянным участником и партнером различных мероприятий, конкурсов и семинаров, организованных ассоциацией.

Телекомпания СТВ была финансово самостоятельна, не имела государственных и иных дотаций. Основные источники финансирования – реклама, изготовление коммерческой телепродукции. За всё время существования телекомпании вся прибыль от ее деятельности по решению учредителей направлялась на укрепление материально-технической базы, подготовку социально ориентированных телепрограмм.

Сегодня СТВ – это информационный сайт stv.uz, который продолжает лучшие традиции первого независимого СМИ страны. О событиях, которые происходят в городе и области, самаркандцы могут узнать не только на сайте, но и других электронных платформах компании-телеграмм- и Ютюб каналах, страничках на Фейсбуке. Однако, сотрудники компании не теряют надежды на восстановление своего телеканала и продолжают работу над тем, чтобы у Самарканда было свое независимое телевидение и радио.

Зарина Хакбердиева