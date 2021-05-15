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  • 15 май 2021 11:40
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Назначен проректор Международного университета туризма «Шелковый путь»

Профессор Раймонд Джозеф Хоффман назначен проректором по академическим исследованиям международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде.

 

Назначен проректор Международного университета туризма «Шелковый путь»

 

Р. Джозеф Хоффман - потенциальный эксперт с большим опытом в области культурного туризма и наследия, а также в области религии. Он учился в Гарвардском университете в США, Оксфордском университете в Великобритании и Гейдельбергском университете в Германии. Обладатель степеней магистра в области MTS, докторской и аспирантуры по истории и археологии.

 

Раймонд Хоффман занимал руководящие должности в ведущих университетах мира, таких как Кембридж в Великобритании и Корнелл в США.

 

Являлся главным редактором в Оксфордском университете в исследовательских проектах. Автор 9 и 7 отредактированных монографий, а также 273 научных и энциклопедических статей и обзоров.


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