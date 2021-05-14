В Самаркандском институте экономики и сервиса построят учебный корпус на 500 мест

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в Самаркандском институте экономики и сервиса организован в две смены. Исходя из потребностей в аудиториях на территории вуза будет построен учебный корпус на 500 мест. Строительство будет осуществлено за счет внебюджетных средств.

Также с учетом резкого увеличения количества студентов института Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий будет передан Самаркандскому институту экономики и сервиса на правах оперативного управления. Об этом говорилось в заявлении главы государства во время его визита в Самаркандскую область.