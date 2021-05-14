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  • 14 май 2021 11:51
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Экологи решили проблему с цветной водой в каналах Самарканда

Экологи решили проблему с цветной водой в каналах СамаркандаРанее в сети распространилась информация о том, что из коллекторов «Сиебча» и «Чашма», протекающих по улице Курчатова города Самарканда, течет вода фиолетового цвета.

 

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды прокомментировал данную ситуацию, сообщает пресс-служба ведомства.

 

«Несколько дней назад было начато исследование поверхности воды синего цвета. Данная ситуация была устранена» - сообщили в ведомстве.

 

Комитет также опроверг информацию, распространившуюся, в сети о том, что вода в данных каналах Самарканда вода окрасилась и в красный цвет.

 

Рабочая группа, созданная управлением экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области, в оперативном порядке изучила ситуацию на месте. Информация, которая была опубликована 13 мая 2021 года в некоторых Telegram-каналах о том, что из коллекторов «Сиебча» и «Чашма», протекающих по улице Курчатова города Самарканда, течет вода красного цвета не соответствует действительности. «В результате проведенного исследования в настоящее время не выявлено ни одного случая утечки сточных вод в обоих коллекторах красного цвета или другого оттенка» - пишут в ведомстве.

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