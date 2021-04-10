В Самарканде построят аэропорт в форме научных трудов Мирзо Улугбека. Об этом сообщила пресс-служба компании Air Marakanda.

Идея проекта строящегося в Самарканде терминала международного аэропорта основана на научных трудах великого правителя Мавераннахра XIV века, поэта, астронома и математика Мирзо Улугбека.

«Зиджи джадиди Курагоний» («Новые Гурагановы астрономические таблицы») признан главным научным трудом Улугбека, в книге отражены теоретические основы астрономии и координаты свыше 1000 звезд. Соответственно, терминалу аэропорта придали форму открытой книги со знаками созвездий, тем самым иллюстрируя научные труды Мирзо Улугбека.

" Мы хотим превратить Самарканд в туристический хаб. Для этого, аэропорт должен соответствовать требованиям пассажиров. По этой причине, новый проект аэропорта Самарканд очень важен для нас», - сказал заместитель хокима области Ботир Нуруллаев.

Международные требования.

Компания «AIR MARAKANDA» совместно со специалистами Международного аэропорта Мюнхен (Германия) и международного аэропорта Стамбул (Турция) работают над внедрением уникальной для Узбекистана программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition) — методологии эксплуатационной готовности, запуска в эксплуатацию и перевода операционной деятельности в новую инфраструктуру. Программа позволит систематизировать и синхронизировать сложнейшую систему огромного количества различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.

Крупный туристический хаб

Компаниями Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer выполняется финансовая и юридическая осуществимость оперирования новым аэропортом. По мнению экспертов и специалистов мюнхенского и стамбульского аэропортов, данная система обеспечит внедрение передовых технологий в сфере оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики, а также трансформирует международный аэропорт «Самарканд» в крупный транспортный и туристический хаб.

Примечательно, что для строительства аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В строительстве нового терминала задействованы более 500 специалистов. Количество рабочих - 567 человек, количество инженеров и техников - 25 человек, из них 561 человек являются представителями местного населения, количество иностранных специалистов - 6 человек.

Строительство нового терминала международного аэропорта Самарканд планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Аэропорт будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство – совместная работа между государством и частным сектором над общественно значимыми задачами, предполагающая внесения общих усилий по финансированию, строительству и эксплуатации проектов, а также предполагающая взаимную выгоду для обеих сторон.

Партнерство между государством и частным сектором даст следующие преимущества обеим сторонам:

• более продвинутые инфраструктурные решения в силу сравнительного преимущества, исходящие из потенциала обеих сторон;

• более быстрое и качественное завершение проектов и, следовательно, быстрое распределение прибыли;

• более высокая рентабельность проектов государственно-частного партнерства, так как объединение возможностей обеих сторон делает доступным подходы инновационного дизайна и финансирования;

• оценка рисков на ранней стадии проекта и разделение рисков;

• сдерживание роста расходов за счет опыта частного сектора;

• уменьшение дефицита бюджета за счет повышения эффективности расходов и вклада частных инвестиций;

Сегодня такая форма сотрудничества оправдала себя во многих развитых странах.

Пресс-служба Air Marakanda