В Самарканде построят аэропорт в форме научных трудов Мирзо Улугбека. Об этом сообщила пресс-служба компании Air Marakanda.
Идея проекта строящегося в Самарканде терминала международного аэропорта основана на научных трудах великого правителя Мавераннахра XIV века, поэта, астронома и математика Мирзо Улугбека.
«Зиджи джадиди Курагоний» («Новые Гурагановы астрономические таблицы») признан главным научным трудом Улугбека, в книге отражены теоретические основы астрономии и координаты свыше 1000 звезд. Соответственно, терминалу аэропорта придали форму открытой книги со знаками созвездий, тем самым иллюстрируя научные труды Мирзо Улугбека.
Международные требования.
Компания «AIR MARAKANDA» совместно со специалистами Международного аэропорта Мюнхен (Германия) и международного аэропорта Стамбул (Турция) работают над внедрением уникальной для Узбекистана программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition) — методологии эксплуатационной готовности, запуска в эксплуатацию и перевода операционной деятельности в новую инфраструктуру. Программа позволит систематизировать и синхронизировать сложнейшую систему огромного количества различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.
Крупный туристический хаб
Компаниями Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer выполняется финансовая и юридическая осуществимость оперирования новым аэропортом. По мнению экспертов и специалистов мюнхенского и стамбульского аэропортов, данная система обеспечит внедрение передовых технологий в сфере оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики, а также трансформирует международный аэропорт «Самарканд» в крупный транспортный и туристический хаб.
Примечательно, что для строительства аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В строительстве нового терминала задействованы более 500 специалистов. Количество рабочих - 567 человек, количество инженеров и техников - 25 человек, из них 561 человек являются представителями местного населения, количество иностранных специалистов - 6 человек.
Строительство нового терминала международного аэропорта Самарканд планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Аэропорт будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство – совместная работа между государством и частным сектором над общественно значимыми задачами, предполагающая внесения общих усилий по финансированию, строительству и эксплуатации проектов, а также предполагающая взаимную выгоду для обеих сторон.
Партнерство между государством и частным сектором даст следующие преимущества обеим сторонам:
• более продвинутые инфраструктурные решения в силу сравнительного преимущества, исходящие из потенциала обеих сторон;
• более быстрое и качественное завершение проектов и, следовательно, быстрое распределение прибыли;
• более высокая рентабельность проектов государственно-частного партнерства, так как объединение возможностей обеих сторон делает доступным подходы инновационного дизайна и финансирования;
• оценка рисков на ранней стадии проекта и разделение рисков;
• сдерживание роста расходов за счет опыта частного сектора;
• уменьшение дефицита бюджета за счет повышения эффективности расходов и вклада частных инвестиций;
Сегодня такая форма сотрудничества оправдала себя во многих развитых странах.
Пресс-служба Air Marakanda