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  • 14 май 2021 10:51
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На жителя Ургута, бросавшего деньги в детей, оформлен административный протокол

На жителя Ургута, бросавшего деньги в детей, оформлен административный протоколВ социальных сетях распространилось видео, на котором житель Ургутского района Самаркандской области бросает деньги в толпу детей. УВД Самаркандской области изучило случай.

 

По данным ведомства, житель махалли «Вагашти» Н. Ж. (1991) пригласил родственников и соседей к себе в гости в честь празднования Рамазан хайита и решил обрадовать их детей, осыпав их деньгами.

 

УКД ОВД Ургутского района провело профилактическую беседу с мужчиной, который выразил сожаление о содеянном. По его словам, он не ожидал, что это распространится в социальных сетях.

 

Кроме того, на Н. Ж. оформлен протокол об административной ответственности по части 1 статьи 54 (нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа).

 

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