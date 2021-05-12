» » » В Каттакургане арестовали мужчину за вымогательство у сотрудника нотариуса 38000 долларов
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  • 12 май 2021 15:19
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В Каттакургане арестовали мужчину за вымогательство у сотрудника нотариуса 38000 долларов

7 мая гражданин Каттакургана, занимающийся нотариальной деятельностью, обратился с заявлением в УВД Самаркандской области. Мужчина пожаловался на местного жителя Ш., который с сентября 2020 года угрожал привлечь его к ответственности и посадить в тюрьму на том основании, что он незаконно заключил договор купли-продажи между гражданами. За свое молчание житель Каттакургана Ш. требовал у сотрудника нотариуса 38000 долларов.

 

В Каттакургане арестовали мужчину за вымогательство у сотрудника нотариуса 38000 долларов  В Каттакургане арестовали мужчину за вымогательство у сотрудника нотариуса 38000 долларов

 

В ходе следствия возбуждено уголовное дело по фактам неправомерных действий работников кадастрового предприятия города Каттакурган, в действиях частного нотариуса по уголовному делу нет признаков преступления.

 

На основании данного заявления совместно с Управлением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Самаркандской области и областным управлением Службы государственной безопасности была проведена экстренная операция в городке Пайшанбе Каттакурганского района. Шантажиста задержали при получении у заявителя 33 000 долларов.

 

В отношении Ш. возбуждено уголовное дело по статье 165 РУз, сообщили в УВД области.


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