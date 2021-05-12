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  • 12 май 2021 15:14
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Один человек погиб в ДТП в Самарканде

В Иштыханском районе Самаркандской области произошла авария, в которой погибла женщина. ДТП произошло 8 мая в 14:30 на 60-м километре международной автомагистрали М37 Самарканд - Бухара - Туркменбаши, проходящей по территории махаллинского схода граждан «Шайхларкент».

 


Как сообщили в УВД области, водитель автомобиля Nexia, не справившись с управлением, врезался в тутовое дерево на обочине дороги. В результате водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. Женщина, сидевшая на переднем сидении автомобиля, скончалась на месте происшествия.

 

Причины и последствия страшной аварии обсуждались среди жителей Иштыханского района. Представители правоохранительных органов в дорожно-транспортном происшествии обвинили водителя, в отношении которого Следственным отделом районного ОВД возбуждено уголовное дело.


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