Один человек погиб в ДТП в Самарканде

В Иштыханском районе Самаркандской области произошла авария, в которой погибла женщина. ДТП произошло 8 мая в 14:30 на 60-м километре международной автомагистрали М37 Самарканд - Бухара - Туркменбаши, проходящей по территории махаллинского схода граждан «Шайхларкент».





Как сообщили в УВД области, водитель автомобиля Nexia, не справившись с управлением, врезался в тутовое дерево на обочине дороги. В результате водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. Женщина, сидевшая на переднем сидении автомобиля, скончалась на месте происшествия.

Причины и последствия страшной аварии обсуждались среди жителей Иштыханского района. Представители правоохранительных органов в дорожно-транспортном происшествии обвинили водителя, в отношении которого Следственным отделом районного ОВД возбуждено уголовное дело.