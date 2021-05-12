» » » Самарканд - новый облик города мечты (фото)
﻿
  • 12 май 2021 9:41
  • 534

Самарканд - новый облик города мечты (фото)

Самарканд - новый облик города мечты (фото)

В ближайшее время в Самарканде ожидается очень много изменений. В городе создается настоящий туристический мегаполис.

 

Туристический центр

Строящийся туристический центр в Самарканде будет состоять из двух пятизвездочных отелей, двух четырехзвездочных отелей, четырех бутик-отелей, ресторанов и магазинов. Также, для проведения официальных и торжественных мероприятий строится Конгресс-холл.

 

Комплекс площадью 212 га будет направлен на увеличение туристического потенциала Самарканда. Ожидается, что общее количество гостиничных номеров составит 1190.

 

Самарканд - новый облик города мечты (фото)

Вечный город

На территории Самаркандского туристического центра находится исторический комплекс «Вечный город», повторяющий облик старого Самарканда.

 

Параллельная дорога будет проложена от туристического центра к главной трассе М39. Также будет открыта дорога, ведущая от канала через комплекс к исторической зоне.

 

Искусственное озеро в старой части Самарканда станет еще одной достопримечательностью для туристов.

 

Самарканд - новый облик города мечты (фото)

Строители

Для строительства туристического центра было привлечено более 4000 специалистов, в том числе 3678 рабочих, 322 инженеров и техников, в том числе 3600 местных и 400 иностранных специалистов. Для реализации проекта задействовано более 500 единиц техники.

 

Самарканд - новый облик города мечты (фото)

Группа участников

Генеральный подрядчик на условиях EPC под ключ Enter Engineering. Enter Engineering является одним из крупнейших EPC подрядчиков на рынке Узбекистана и участвует в реализации крупнейших проектов по строительству и модернизации объектов в нефтегазовой, химической, энергетической отраслях и в гражданском строительстве.

 

ARUP международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая предоставляет услуги по проектированию, архитектуре, дизайну, планированию, управлению проектами и консалтингу по всем аспектам застройки. На проект привлечена команда ARUP из офиса Турции.

 

Самарканд - новый облик города мечты (фото)

Самарканд - новый облик города мечты (фото)


Дата завершения строительства: IV кв. 2021г. – I кв. 2022г.


Похожие статьи:
﻿
Привлечение молодых специалистов для работы в Самаркандском туристическом центре «Шелковый путь»

Привлечение молодых специалистов для работы в Самаркандском туристическом центре «Шелковый путь»

Новости Самарканда
﻿
Когда начнет работу строящийся на территории гребного канала Самаркандский туристический центр?

Когда начнет работу строящийся на территории гребного канала Самаркандский туристический центр?

Новости Самарканда
﻿
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в Самарканде

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде строится первый монолитный мост, не имеющий аналогов в Узбекистане

В Самарканде строится первый монолитный мост, не имеющий аналогов в Узбекистане

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде построят современный туристический центр (фото)

В Самарканде построят современный туристический центр (фото)

Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика