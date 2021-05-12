Самарканд - новый облик города мечты (фото)

В ближайшее время в Самарканде ожидается очень много изменений. В городе создается настоящий туристический мегаполис.

Туристический центр

Строящийся туристический центр в Самарканде будет состоять из двух пятизвездочных отелей, двух четырехзвездочных отелей, четырех бутик-отелей, ресторанов и магазинов. Также, для проведения официальных и торжественных мероприятий строится Конгресс-холл.

Комплекс площадью 212 га будет направлен на увеличение туристического потенциала Самарканда. Ожидается, что общее количество гостиничных номеров составит 1190.

Вечный город

На территории Самаркандского туристического центра находится исторический комплекс «Вечный город», повторяющий облик старого Самарканда.

Параллельная дорога будет проложена от туристического центра к главной трассе М39. Также будет открыта дорога, ведущая от канала через комплекс к исторической зоне.

Искусственное озеро в старой части Самарканда станет еще одной достопримечательностью для туристов.

Строители

Для строительства туристического центра было привлечено более 4000 специалистов, в том числе 3678 рабочих, 322 инженеров и техников, в том числе 3600 местных и 400 иностранных специалистов. Для реализации проекта задействовано более 500 единиц техники.

Группа участников

Генеральный подрядчик на условиях EPC под ключ Enter Engineering. Enter Engineering является одним из крупнейших EPC подрядчиков на рынке Узбекистана и участвует в реализации крупнейших проектов по строительству и модернизации объектов в нефтегазовой, химической, энергетической отраслях и в гражданском строительстве.

ARUP международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая предоставляет услуги по проектированию, архитектуре, дизайну, планированию, управлению проектами и консалтингу по всем аспектам застройки. На проект привлечена команда ARUP из офиса Турции.





Дата завершения строительства: IV кв. 2021г. – I кв. 2022г.