Тиктокера, снявшего видео возле памятника Алишера Навои, посадили на 15 суток

Тиктокера Иномжона Пардаева, снявшего видео возле памятника Алишера Навои в Каттакургане, посадили на 15 суток, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные регионального УВД.

Напомним, что на днях в соцсетях распространился ролик, записанный Пардаевым. На видео молодой человек шутит возле памятника Алишера Навои.

Правоохранительные органы квалифицировали его ролик как неподобающие действия. Позже 24-летний тиктокер был доставлен в местное ОВД, где записал обращение к народу и извинился за неподобающее поведение, заявив, что он опозорился на всю страну.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что тиктокер и его оператор были приговорены к 15 суткам административного ареста. Самое интересное, что в тот момент, когда молодого человека доставили в отделение, у него была борода, при этом на момент вынесения решения об аресте она уже куда-то пропала.