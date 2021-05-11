В Самарканде началась вакцинация препаратом «Спутник V»

Семейная поликлиника №4 в Самарканде на данный момент является единственным медицинским учреждением, где граждан, начиная с 8 мая, начали прививать российским препаратом «Спутник V». На первом этапе вакцинации между тремя видами препаратов «Спутник V» вправе выбирать лица до 65 лет и старше, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями.





В Самаркандской области процесс вакцинации от коронавируса начался 1 апреля этого года. За более чем один месяц индийскую и узбекско-китайскую вакцину получили около 100 тысяч человек. Привито всего 3,5% населения региона.

-Это очень мало. Процесс вакцинации в Самаркандской области не совсем радует,- говорит главный научный сотрудник НИИ вирусологии РУз, профессор-эпидемиолог Хайрулла Мустафаев. -В регион завезено достаточное количество вакцин, соблюдаются все правила холодовой цепи. О недавнего времени в Самарканде массовая вакцинация осуществлялась двумя видами препаратов- AstraZeneca и узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAС2001. Обе вакцины зарегистрированы в ВОЗ и служат пробуждению у человека защитного механизма. Если прививаться такими медленными темпами, то завтра среди населения не будет иммунной прослойки, которая предотвратит распространение инфекции.

О начале вакцинации российским препаратом Султана Амирова оповестили днем ранее. 75-летний мужчина перед получением прививки прошел ряд обследований. После получения вакцины, как и всех остальных, его поместили в комнату наблюдения в случае выявления побочных эффектов.

-Прошло уже полчаса, как мне сделали укол, чувствую себя хорошо, давление в норме, -говорит пожилой мужчина. –Скоро я должен поехать к сыну в Российскую Федерацию, поэтому я выбрал именно этот вид препарата. Хотя, как мне пояснили врачи, все они эффективны.

-В прошлом году было выявлено очень много случаев заражения инфекцией,-говорит 68-летняя Шарофат Ибрагимова. –К счастью, болезнь обошла меня стороной, но, где гарантия, что я не подхвачу инфекцию на этот раз. Когда мне позвонили и сказали, что делают прививку, я сразу же пришла в поликлинику.

Из 11 семейных поликлиник Самарканда первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 900 доз поставлена именно в поликлинику №4, которая считается центральной в городе. Здесь созданы все необходимые условия для хранения и транспортировки вакцины при температуре минус 18 градусов.

Российским препаратом «Спутник V» вакцинируются не только городские, но и районные жители. Вакцина считается одноразовой, соответственно, ее получат 900 человек.

Зарина Хакбердиева