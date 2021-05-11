В Самарканде началась вакцинация препаратом «Спутник V»

Семейная поликлиника №4 в Самарканде на данный момент является единственным медицинским учреждением, где граждан, начиная с 8 мая, начали прививать российским препаратом «Спутник V». На первом этапе вакцинации между тремя видами препаратов «Спутник V» вправе выбирать лица до 65 лет и старше, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями.
В Самаркандской области процесс вакцинации от коронавируса начался 1 апреля этого года. За более чем один месяц индийскую и узбекско-китайскую вакцину получили около 100 тысяч человек. Привито всего 3,5% населения региона.
О начале вакцинации российским препаратом Султана Амирова оповестили днем ранее. 75-летний мужчина перед получением прививки прошел ряд обследований. После получения вакцины, как и всех остальных, его поместили в комнату наблюдения в случае выявления побочных эффектов.
Из 11 семейных поликлиник Самарканда первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 900 доз поставлена именно в поликлинику №4, которая считается центральной в городе. Здесь созданы все необходимые условия для хранения и транспортировки вакцины при температуре минус 18 градусов.
Российским препаратом «Спутник V» вакцинируются не только городские, но и районные жители. Вакцина считается одноразовой, соответственно, ее получат 900 человек.
Зарина Хакбердиева