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  • 11 май 2021 16:27
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Когда можно подать заявку на поступление в президентскую школу в Самарканде?

В этом году заявки в Президентские школы будут приниматься онлайн. Прием осуществляется с 5 по 25 июня. Экзамены будут проходить в 3 этапа, первый этап вступительных экзаменов состоится 20-25 июля.

 

Когда можно подать заявку на поступление в президентскую школу в Самарканде?

  

 

Как сообщает Kun.uz, информация о порядке приема документов и проведения вступительных экзаменов для поступления в Президентские школы была представлена на пресс-конференции, прошедшей 11 мая.

 

Хилола Умарова, президент и руководитель Агентства по развитию Президентских, творческих и специализированных школ, сообщила, что в этом году прием документов от кандидатов в президентские школы пройдет с 5 по 25 июня.

 

На первом этапе на экзамене по математике будет 30-40 вопросов, добавил заместитель директора агентства Амирулла Абдуллаев. Второй этап состоится 20-23 августа. Кандидаты должны решить задачи с элементами логики, пройти тесты по английскому языку.

 

Для поступления в Президентскую школу необходимо предоставить свидетельство о рождении, справку со школы в установленной форме, фотографию размером 3х4.

 

Напомним, в этом учебном году открываются 10 новых Президентских школ в таких городах, как Самарканд, Бухара, Фергана, Джизак, Карши, Кашкадарья, Андижан, Гулистан, Навои, Термез и Нурафшан.


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