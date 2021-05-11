» » » Когда в учебных заведениях Самарканда закончится карантин?
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  • 11 май 2021 9:09
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Когда в учебных заведениях Самарканда закончится карантин?

В образовательных учреждениях Самарканда введен новый 14-дневный карантинный период в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель пресс-службы городской администрации.

 

Когда в учебных заведениях Самарканда закончится карантин?

 

Ситуация с коронавирусом в Самарканде по-прежнему нестабильная. В связи с этим, с целью предотвращения распространения заболевания среди студентов, учителей и учеников школ, согласно решению чрезвычайной комиссии при хокимияте Самарканда, онлайн-обучение в образовательных учреждениях Самарканда продлится до 25 мая.

 

Также сообщается, что дистанционно до 25 мая будут обучаться учащиеся в академических лицеях и профессиональных колледжах. Напомним, 14-дневный карантин во всех школах и дошкольных учреждениях Самарканда был введен с 27 апреля.


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