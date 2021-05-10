Total Eren построит солнечную электростанцию в Самарканде

ЕБРР, ЕИБ и Proparco выделяют 87,4 млн евро на строительство солнечной электростанции Total Eren мощностью 100 МВт в Самаркандской области.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Proparco (дочерняя компания Agence Française de Développement) предоставляют 87,4 млн евро на поддержку первого проекта Total Eren в Узбекистане. На эти средства будет построена и введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 100 МВт недалеко от Самарканда, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЕБРР.

Пакет финансирования, выделяемый проектной компании Tutly Solar (принадлежит Total Eren), состоит из кредита ЕИБ в размере 43,7 млн евро и двух кредитов примерно по 21,8 млн евро каждый от ЕБРР и Proparco.

«Это один из первых частных проектов возобновляемой энергетики в стране. Он поможет диверсифицировать энергетический баланс в Узбекистане, где в настоящее время преобладают электростанции, работающие на ископаемом топливе», — говорится в пресс-релизе.





Ожидается, что проект поможет сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 160 тысяч тонн эквивалента CO2 и вырабатывать дополнительно 270 ГВт·ч электроэнергии.

После ввода в эксплуатацию электроэнергия, производимая Tutly Solar, будет продаваться «Национальным электрическим сетям Узбекистана» по соглашению о закупке электроэнергии сроком на 25 лет.

О планах Total Eren построить солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области сообщалось в 2019 году. Станция будет расположена в Нурабадском районе.