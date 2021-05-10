» » » Х.Мустафаев: в Самарканде вакцинировано 3,5% населения-это очень мало
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  • 10 май 2021 15:47
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Х.Мустафаев: в Самарканде вакцинировано 3,5% населения-это очень мало

"На сегодняшний день в Узбекистане от коронавируса привиты около 600 тысяч человек, однако, процесс вакцинации в Самаркандской области не совсем радует. Привито всего 3,5% населения", - сказал профессор-эпидемиолог Хайрулла Мустафаев.

 


 

Как сообщил эксперт, в регион завезено достаточное количество вакцин, соблюдаются все правила холодовой цепи. В настоящее время в Самарканде массовая вакцинация осуществляется двумя видами препаратов- AstraZeneca и узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAС2001. Обе вакцины зарегистрированы в ВОЗ и служат пробуждению у человека защитного механизма.

 

«Согласно решению правительственной комиссии, вся вакцинация от коронавируса проводится на добровольной основе, как и выбор вакцины. Если прививаться такими медленными темпами, то завтра среди населения не будет иммунной прослойки, которая предотвратит распространение инфекции», - заявил эксперт.

 

Х.Мустафаев также сообщил, что в Узбекистан поставлено 1 млн. доз российской вакцины «Спутник V».

 

«Для хранения и транспортировки препарата в Самарканде имеются все условия», - заключил эпидемиолог.

 

Зарина Хакбердиева


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