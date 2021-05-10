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  • 10 май 2021 14:13
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Генеральный консул Турции посетил УВД Самарканда

Делегация во главе с Генеральным консулом Турецкой Республики Салихом Джанером посетила Самаркандское областное управление внутренних дел.

 

Генеральный консул Турции посетил УВД Самарканда

 Генеральный консул Турции посетил УВД Самарканда

 

Гости ознакомились с деятельностью управления по обеспечению безопасного туризма, ситуационного центра и условиями, созданными для сотрудников, сообщила информационная служба УВД по Самаркандской области.

 

На брифинге между руководством УВД Самаркандской области и Генеральным консулом было отмечено, что открытие консульства Турецкой Республики в Самарканде будет способствовать более тесному сотрудничеству в борьбе с преступностью в различных сферах политических отношений.

 

Генеральный консул Турции посетил УВД Самарканда

 

Кроме того, был обсужден ряд вопросов в сфере миграции и оформления гражданства. 


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