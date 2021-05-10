Почему коронавирус чаще стал выявляться у детей? Ответ эксперта

Согласно международному опыту и результатам исследований ВОЗ, в предыдущие месяцы у детей до 14-15 лет заболеваемость коронавирусом не фиксировалась. Однако в последнее время инфекция среди подростков начала выявляться все чаще.

«Мы стали тестировать и детей и взрослых. Раньше мы детей не проверяли на наличие коронавирусной инфекции»,-заявил главный научный сотрудник НИИ вирусологии, профессор-эпидемиолог Хайрулла Мустафаев.

Эпидемиолог считает, что обнаружение у подростков положительного теста еще не означает, что они заражены. В 70-80% случаев COVID-19 протекает бессимптомно, пояснил эксперт в интервью корреспонденту STV.UZ.

У детей, зараженных коронавирусом, как считает Хайрулло Муртазаевич, острого течения инфекционного заболевания пока не было.

«Сегодня COVID-19 обнаружен у 0,2%-0,4% детей от общего заболевания»,-сказал Х.Мустафаев. Он добавил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация до 1% считается управляемой. В противном случается нужно принимать серьезные меры и проводить профилактические мероприятия.

Зарина Хакбердиева