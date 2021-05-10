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  • 10 май 2021 10:54
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Количество рейсов из Самарканда в другие регионы увеличивается

После ослабления карантинных мер АО "Uzbekistan Airways” начала восстанавливать рейсы по внутриреспубликанским направлениям. Более того, были проведены процессы по увеличению частотности полетов и открытию новых внутриреспубликанскихмаршрутов.

 

Количество рейсов из Самарканда в другие регионы увеличивается

 

Самыми популярными направлениями являются рейсы из Ташкента в Ургенч и из Ташкента в Нукус. На сегодняшний день стоимость на авиабилеты из Ташкента в Ургенч и из Ташкента в Нукус начинается от 417 000 сумов. При этом рейсы по вышеуказанным маршрутам выполняются на ежедневной основе. В перспективе рассматривается увеличение количества рейсов по маршруту Ташкент – Ургенч – Ташкент.

 

Uzbekistan Airways обеспечивается регулярное авиасообщение из Ташкента в Термез, Бухару, Самарканд, а с 14 мая возобновляется авиасообщение из Ташкента в Навои.

 

Стоимость авиабилетов по данным маршрутам составляет:


Ташкент – Термез – от 341 000 сумов. Авиаперелеты выполняются по понедельникам, четвергам и субботам.

Ташкент – Бухара – от 215 000 сумов. Рейсы выполняются по средам, субботам и воскресеньям.

Ташкент – Навои – от 215 000 сумов. Рейсы выполняются по вторникам и пятницам

Ташкент – Самарканд – от 114 000 сумов, рейсы выполняются только по субботам. При этом, в расписании авиакомпании введены и другие рейсы из Самарканда в регионы Республики по достаточно привлекательным ценам.

 

Отдельно необходимо отметить создание второго хаба в Самарканде. Сейчас из Самарканда на регулярной основе, помимо регулярного рейса в Ташкент, выполняются внутриреспубликанские рейсы в три города – Фергану, Наманган и Ургенч. Стоимость авиабилетов предельно низкая, единая для всех трех направлений и начинается от 190 000 сумов, что способствует увеличению уровня мобильности населения и развитию внутреннего туризма страны.

 

Рейсы выполняются по следующим дням:

Из Самарканда в Наманган – по средам и субботам.
Из Самарканда в Фергану – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.
Из Самарканда в Ургенч – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.


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