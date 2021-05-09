» » » До 1 июня отменены рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд.
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  • 9 май 2021 16:09
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До 1 июня отменены рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд.

Узбекистан с 10 мая до стабилизации эпидемиологической ситуации приостанавливает все туристические чартерные рейсы в Турцию и Индию. Такое решение приняла Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.


До 1 июня отменены рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд.

 

 

До 1 июня отменены все рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд. Ранее сообщалось о частичной отмене рейсов в Турцию.

При этом авиасообщение между Ташкентом и Стамбулом с 10 мая решено сократить. Оно будет организовано «с учётом ситуации» и «исходя из спроса» на паритетной основе.

 

Карантин для прибывающих

Согласно сообщению Минздрава, все прибывающие из Турции и Индии будут подписывать расписку о том, что они предупреждены об обязательном прохождении двухнедельного карантина в домашних условия или в отеле.

 

В расписке будет указан адрес проживания, в который пассажир направляется из аэропорта, номер телефона, а также предупреждение об ответственности за нарушение карантинных правил. В качестве эксперимента вводится система ПЦР-тестирования всех прибывающих из Турции и Индии за счёт средств госбюджета. Тесты на коронавирус будут браться в аэропорту, после чего прибывшие будут отправляться на карантин. При положительном результате теста, полученном в течение 18 часов, для прибывших будет организовано лечение.

 

Для всех прибывающих в Узбекистан самолётами сохраняется требование о предъявлении справки об отрицательном тесте на коронавирус (только методом ПЦР), сделанном не ранее чем за последние 72 часа.

 

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