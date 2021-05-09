Самаркандец «доплыл» до Токио

20 летний Собиржон Сафаралиев, являющийся уроженцем Нурабадского района, студентом факультета физвоспитания СамГУ, завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Спортсмен выступает в соревнованиях по академической гребле. Путевку на ОИ в Токио он завоевал на отборочных соревнованиях, которые завершились в Японии.



