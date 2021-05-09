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  • 9 май 2021 13:00
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Самаркандец «доплыл» до Токио

20 летний Собиржон Сафаралиев, являющийся уроженцем Нурабадского района,  студентом факультета физвоспитания СамГУ,  завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.
 

Самаркандец «доплыл» до Токио

 

Спортсмен выступает в соревнованиях  по академической гребле.  Путевку на ОИ в Токио он завоевал на отборочных  соревнованиях, которые завершились   в Японии. 

Ранее, в 2019 году  он стал обладателем золотой медали на чемпионате Азии среди молодежи. Отметим, что в настоящее время четыре спортсмена  из Самаркандской области  имеют лицензии  по разным видам спорта для участия в олимпийских  играх в Стране Восходящего солнца.

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