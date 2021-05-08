Назначение в Самаркандской области

Нуруллаев Ботиржон Уткирович утвержден заместителем хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций – начальником Главного управления туризма и спорта региона.

Б. Нуруллаев родился в 1969 году в Ташкенте. В 1989 году окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт, в 2005 году – Ташкентский финансовый институт. Трудовую деятельность начал экономистом в колхозе в Самаркандской области в 1990 году, затем работал в банковских учреждениях.

С 2002 по 2011 годы был заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, затем - генеральным директором открытого акционерного общества «Воловский бройлер», а в 2018 - открытого акционерного общества «Tau Tools U».





С 1 августа 2018 года Б. Нуруллаев работал заместителем хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма.